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29 августа, 04:16

Импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре

<p>Импортозамещённый самолёт SJ-100. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/minpromtorg_ru/2485" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минпромторг России</a></p>

Импортозамещённый самолёт SJ-100. Обложка © t.me / Минпромторг России

Опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100, который был выпущен центром ПАО "Яковлев", совершил дебютный полёт в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет пресс-служба Минпромторга РФ.

"Опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе", — сообщает ведомство.

Экипаж самолёта составили лётчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменов, инженер-испытатель Денис Велижанин. Полёт длился 54 минуты и прошёл на высоте до 3000 метров со скоростью до 343 км/час. Кроме устойчивости, были протестированы системы автоматического регулирования давления в кабине, "посадка на облако" и уход на второй круг при заходе на посадку.

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Анатолий Симоненко
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