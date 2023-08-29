Импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре

Опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100, который был выпущен центром ПАО "Яковлев", совершил дебютный полёт в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет пресс-служба Минпромторга РФ.

"Опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе", — сообщает ведомство.

Экипаж самолёта составили лётчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменов, инженер-испытатель Денис Велижанин. Полёт длился 54 минуты и прошёл на высоте до 3000 метров со скоростью до 343 км/час. Кроме устойчивости, были протестированы системы автоматического регулирования давления в кабине, "посадка на облако" и уход на второй круг при заходе на посадку.