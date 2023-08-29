Минпромторг показал, как лётчиков импортозамещённого SJ-100 после полёта встретили овациями
Минпромторг показал видео первого полёта импортозамещённого лайнера SJ-100
Минпромторг показал кадры с полётом первого импортозамещённого российского лайнера SJ-100. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.
Первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре. Видео © t.me / Минпромторг России
На кадрах видно, что во время полёта лайнер сопровождал истребитель. После посадки экипаж встретили аплодисментами и даже несколько раз под бурные овации подбросили лётчиков-испытателей в воздух.
Напомним, первый испытательный полёт импортозамещённого российского лайнера SJ-100 состоялся сегодня. Самолёт собирали на производственном центре ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Там же он впервые и поднялся в воздух.
t.me / Минпромторг России