Регион

Уведомления отключены

29 августа, 10:00

Минпромторг показал, как лётчиков импортозамещённого SJ-100 после полёта встретили овациями

Минпромторг показал видео первого полёта импортозамещённого лайнера SJ-100

Минпромторг показал кадры с полётом первого импортозамещённого российского лайнера SJ-100. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.

Первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре. Видео © t.me / Минпромторг России

На кадрах видно, что во время полёта лайнер сопровождал истребитель. После посадки экипаж встретили аплодисментами и даже несколько раз под бурные овации подбросили лётчиков-испытателей в воздух.

В Кремле прокомментировали первый полёт SJ-100, сделанного из всего российского

В Кремле прокомментировали первый полёт SJ-100, сделанного из всего российского

Напомним, первый испытательный полёт импортозамещённого российского лайнера SJ-100 состоялся сегодня. Самолёт собирали на производственном центре ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Там же он впервые и поднялся в воздух.

Обложка ©

t.me / Минпромторг России

Максим Плетнёв
  • Новости
  • авиастроение
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров