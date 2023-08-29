В Кремле прокомментировали первый полёт SJ-100, сделанного из всего российского

Первый полёт импортозамещённого российского самолёта SJ-100 — это большой успех, Кремль поздравляет авиастроителей. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это событие.

"Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины", — сказал он журналистам.

Песков отметил особую важность того факта, что импортозамещение материалов было проведено за рекордно сжатые сроки.

"Работа ещё не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями, что тоже скоро состоится. Это действительно большой успех", — сказал пресс-секретарь президента.