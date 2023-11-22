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22 ноября, 01:22

В Техасе самолёт рухнул на парковку оживлённой улицы и загорелся

Легкомоторный самолёт рухнул среди оживлённой улицы в городе Плано американского штата Техас. По данным таблоида The Sun, воздушное судно упало на парковку у местного кафе.

Легкомоторный самолёт рухнул среди оживлённой улицы в городе Плано американского штата Техас. Видео © X / rawsalerts

В статье указано, что самолёт упал на парковку рядом с закусочной Mama's Daughter's Diner и моментально загорелся. Его пламя впоследствии перекинулось на несколько стоящих рядом автомобилей. Информации о пострадавших не приводится.

Предварительно, в момент катастрофы в самолёте находился только пилот. Его личность и состояние неизвестны.

При крушении самолёта на севере Бразилии погибли 14 человек

При крушении самолёта на севере Бразилии погибли 14 человек

Ранее американский военный разведывательно-патрульный самолёт Р-8А Poseidon промахнулся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) и рухнул в залив Канеохе на Гавайях. В этот момент на борту находилось девять военных. Они получили лёгкие травмы, но смогли самостоятельно доплыть до берега.

Обложка ©

X / rawsalerts

Оксана Попова
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