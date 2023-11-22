В Техасе самолёт рухнул на парковку оживлённой улицы и загорелся

Легкомоторный самолёт рухнул среди оживлённой улицы в городе Плано американского штата Техас. По данным таблоида The Sun, воздушное судно упало на парковку у местного кафе.

Легкомоторный самолёт рухнул среди оживлённой улицы в городе Плано американского штата Техас. Видео © X / rawsalerts

В статье указано, что самолёт упал на парковку рядом с закусочной Mama's Daughter's Diner и моментально загорелся. Его пламя впоследствии перекинулось на несколько стоящих рядом автомобилей. Информации о пострадавших не приводится.

Предварительно, в момент катастрофы в самолёте находился только пилот. Его личность и состояние неизвестны.