В Техасе самолёт рухнул на парковку оживлённой улицы и загорелся
Легкомоторный самолёт рухнул среди оживлённой улицы в городе Плано американского штата Техас. По данным таблоида The Sun, воздушное судно упало на парковку у местного кафе.
Легкомоторный самолёт рухнул среди оживлённой улицы в городе Плано американского штата Техас. Видео © X / rawsalerts
В статье указано, что самолёт упал на парковку рядом с закусочной Mama's Daughter's Diner и моментально загорелся. Его пламя впоследствии перекинулось на несколько стоящих рядом автомобилей. Информации о пострадавших не приводится.
Предварительно, в момент катастрофы в самолёте находился только пилот. Его личность и состояние неизвестны.
Ранее американский военный разведывательно-патрульный самолёт Р-8А Poseidon промахнулся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) и рухнул в залив Канеохе на Гавайях. В этот момент на борту находилось девять военных. Они получили лёгкие травмы, но смогли самостоятельно доплыть до берега.
X / rawsalerts