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21 ноября, 02:07

Американская "птичка" промахнулась на ВПП и угодила в залив на Гавайях

AP: Американский разведывательный самолёт Р-8А Poseidon упал в залив на Гавайях

<p>Американский разведывательный самолёт Р-8А Poseidon рухнул в залив на Гавайях. Обложка © X /<a href="https://twitter.com/theinformantofc/status/1726772022733045898" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> theinformantofc</a></p>

Американский разведывательный самолёт Р-8А Poseidon рухнул в залив на Гавайях. Обложка © X / theinformantofc

Американский военный разведывательно-патрульный самолёт Р-8А Poseidon промахнулся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) и рухнул в залив Канеохе на Гавайях. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Американский разведывательный самолёт Р-8А Poseidon рухнул в залив на Гавайях. Видео © X / theinformantofc

Пилот "боинга" не смог приземлиться на взлётно-посадочной полосе на военной базе Корпуса морской пехоты США и угодил прямиком в залив Канеохе. По информации агентства KKTV, в этот момент на борту находилось девять военных. Они получили лёгкие травмы, но смогли самостоятельно доплыть до берега.

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Патрульный противолодочный самолёт Р-8А Poseidon также уже несколько раз был замечен над акваторией Баренцева моря. На перехват объекта уже три раза поднимался российский истребитель МиГ-31: как только он оказывался в воздухе, иностранное воздушное судно разворачивалось от границы России.

Оксана Попова
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