Американская "птичка" промахнулась на ВПП и угодила в залив на Гавайях
AP: Американский разведывательный самолёт Р-8А Poseidon упал в залив на Гавайях
Американский разведывательный самолёт Р-8А Poseidon рухнул в залив на Гавайях. Обложка © X / theinformantofc
Американский военный разведывательно-патрульный самолёт Р-8А Poseidon промахнулся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) и рухнул в залив Канеохе на Гавайях. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Американский разведывательный самолёт Р-8А Poseidon рухнул в залив на Гавайях. Видео © X / theinformantofc
Пилот "боинга" не смог приземлиться на взлётно-посадочной полосе на военной базе Корпуса морской пехоты США и угодил прямиком в залив Канеохе. По информации агентства KKTV, в этот момент на борту находилось девять военных. Они получили лёгкие травмы, но смогли самостоятельно доплыть до берега.
Патрульный противолодочный самолёт Р-8А Poseidon также уже несколько раз был замечен над акваторией Баренцева моря. На перехват объекта уже три раза поднимался российский истребитель МиГ-31: как только он оказывался в воздухе, иностранное воздушное судно разворачивалось от границы России.