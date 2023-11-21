Американская "птичка" промахнулась на ВПП и угодила в залив на Гавайях

Американский военный разведывательно-патрульный самолёт Р-8А Poseidon промахнулся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) и рухнул в залив Канеохе на Гавайях. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Пилот "боинга" не смог приземлиться на взлётно-посадочной полосе на военной базе Корпуса морской пехоты США и угодил прямиком в залив Канеохе. По информации агентства KKTV, в этот момент на борту находилось девять военных. Они получили лёгкие травмы, но смогли самостоятельно доплыть до берега.