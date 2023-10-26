Российский МиГ-31 отогнал Р-8А Poseidon ВВС Норвегии от границ в Баренцевом море

Российский МиГ-31 отогнал приближающийся к государственной границе Р-8А Poseidon ВВС Норвегии в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ. Самолёт был обнаружен средствами контроля воздушного пространства.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС Норвегии", — говорится в опубликованном сообщении.

При приближении истребителя Poseidon развернулся от российской границы. МиГ-31, добавили в оборонном ведомстве, благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения рубежей РФ не допущено.

Подчёркивается, что полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.