Российский МиГ-31 отогнал от границы американский патрульный Poseidon

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения не допущено", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Кстати, судя по данным сервиса Flightradar24, такой же самолёт-разведчик P-8A Poseidon в сентябре прошлого года находился в небе над местом взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. На сайте сохранился трек полёта Poseidon, появившегося в районе инцидента ровно через час после взрыва.