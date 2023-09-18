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18 сентября, 12:49

Российский МиГ-31 отогнал от границы американский патрульный Poseidon

МиГ-31 не допустил нарушения границы Р-8А Poseidon ВМС США над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват американского патрульного противолодочного самолёта Р-8А Poseidon над Баренцевым морем. Нарушения границы не допущено.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения не допущено", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

МиГ-31 поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем

МиГ-31 поднимался на перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем

Кстати, судя по данным сервиса Flightradar24, такой же самолёт-разведчик P-8A Poseidon в сентябре прошлого года находился в небе над местом взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. На сайте сохранился трек полёта Poseidon, появившегося в районе инцидента ровно через час после взрыва.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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