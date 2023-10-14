Военный самолёт США полчаса кружил вблизи Мурманска, а затем исчез

Неопознанный самолёт ВМС США нарушил российскую границу в Баренцевом море, но был обнаружен средствами ПВО и спешно покинул зону. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл недалеко от Мурманска в районе 11 утра 12 октября. Американский самолёт пролетел на высоте от 900 до 3,2 тысячи метров на скорости 340 км/час. Однако через полчаса он добровольно покинул территорию РФ.