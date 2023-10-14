Военный самолёт США полчаса кружил вблизи Мурманска, а затем исчез
ПВО засекла самолёт ВМС США, нарушивший границу России в Баренцевом море
Неопознанный самолёт ВМС США нарушил российскую границу в Баренцевом море, но был обнаружен средствами ПВО и спешно покинул зону. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошёл недалеко от Мурманска в районе 11 утра 12 октября. Американский самолёт пролетел на высоте от 900 до 3,2 тысячи метров на скорости 340 км/час. Однако через полчаса он добровольно покинул территорию РФ.
Ранее сообщалось, что истребители США создали опасную ситуацию в небе над Сирией боевыми вылетами без ведома России. Всего американская сторона совершила 14 нарушений.
Shutterstock