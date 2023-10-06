Российский МиГ-31 отогнал от границы американский патрульный Poseidon

Российский МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота не допустил нарушения госграницы со стороны самолёта базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-морских сил США. Об этом проинформировала в пятницу, 6 октября, пресс-служба Минобороны.

Воздушную цель засекли над акваторией Норвежского моря и тут же подняли в воздух истребитель.