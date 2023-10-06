Российский МиГ-31 отогнал от границы американский патрульный Poseidon
МиГ-31 не допустил нарушения границы Р-8А Poseidon ВМС США над Норвежским морем
Российский МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота не допустил нарушения госграницы со стороны самолёта базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-морских сил США. Об этом проинформировала в пятницу, 6 октября, пресс-служба Минобороны.
Воздушную цель засекли над акваторией Норвежского моря и тут же подняли в воздух истребитель.
"При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, меньше месяца назад российский истребитель поднимался на перехват американского патрульного противолодочного самолёта над Баренцевым морем. В тот раз нарушения границы допущено не было. Кстати, такой же самолёт-разведчик P-8A Poseidon в сентябре прошлого года находился в небе над местом взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. На сайте сохранился трек полёта Poseidon, появившегося в районе инцидента ровно через час после взрыва.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ