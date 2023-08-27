Российский Су-30 вылетел на перехват американского дрона Reaper над Чёрным морем

Истребитель Су-30 не допустил нарушение государственной границы РФ американским разведывательным БПЛА MQ-9A Reaper в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", — говорится в опубликованном сообщении.

Завидев российский истребитель, беспилотник развернулся в обратную сторону, а Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. В ведомстве подчеркнули, что полёт был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности".