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27 августа, 15:18

Российский Су-30 вылетел на перехват американского дрона Reaper над Чёрным морем

MQ-9A Reaper США приблизился к границе РФ над Чёрным морем, его сопроводил Су-30

<p>БПЛА Reaper. Обложка © Getty Images / Ethan Miller</p>

БПЛА Reaper. Обложка © Getty Images / Ethan Miller

Истребитель Су-30 не допустил нарушение государственной границы РФ американским разведывательным БПЛА MQ-9A Reaper в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", говорится в опубликованном сообщении.

Завидев российский истребитель, беспилотник развернулся в обратную сторону, а Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. В ведомстве подчеркнули, что полёт был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности".

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Ранее Лайф рассказывал, как российские Су-27 сопроводили в небе над Чёрным морем британский самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун". Соответствующие кадры публиковало Минобороны РФ.

Матвей Константинов
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