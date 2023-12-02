Ирония судьбы: В Германии к полосе примёрзли самолёты, вылетавшие на саммит по потеплению

В Мюнхене из-за аномального снегопада к земле примёрзли самолёты, которые должны были лететь в Дубай на саммит по глобальному потеплению. Судя по видео из соцсетей, на месте инцидента уже работают спасательные службы. С помощью тросов они пытаются привести воздушное судно в исходное положение.

Кадры из аэропорта и с ж/д станции в Мюнхене, которые закрыли после аномального снегопада. Видео © X (Twitter) / mz_storymakers / vishu_sharma1

В субботу, 2 декабря, на Мюнхен обрушился мощнейший снегопад, в городе коллапс. Приостановлена работа аэропорта, железнодорожных вокзалов и общественного транспорта. Пришлось даже отменить матч Бундеслиги между местной "Баварией" и берлинским "Унионом". Информации о пострадавших нет. Ожидается, что сильный снегопад продолжится на юге и юго-востоке Германии до вечера субботы.