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2 декабря, 18:42

Ирония судьбы: В Германии к полосе примёрзли самолёты, вылетавшие на саммит по потеплению

В ФРГ к ВПП примёрзли самолёты, вылетавшие на саммит по глобальному потеплению

В Мюнхене из-за аномального снегопада к земле примёрзли самолёты, которые должны были лететь в Дубай на саммит по глобальному потеплению. Судя по видео из соцсетей, на месте инцидента уже работают спасательные службы. С помощью тросов они пытаются привести воздушное судно в исходное положение.

Кадры из аэропорта и с ж/д станции в Мюнхене, которые закрыли после аномального снегопада. Видео © X (Twitter) / mz_storymakers / vishu_sharma1

В субботу, 2 декабря, на Мюнхен обрушился мощнейший снегопад, в городе коллапс. Приостановлена работа аэропорта, железнодорожных вокзалов и общественного транспорта. Пришлось даже отменить матч Бундеслиги между местной "Баварией" и берлинским "Унионом". Информации о пострадавших нет. Ожидается, что сильный снегопад продолжится на юге и юго-востоке Германии до вечера субботы.

Ранее Лайф писал, что москвичей предупредили о мощном снегопаде и метели в воскресенье, 3 декабря. По прогнозам синоптиков, сугробы вырастут с 18 до 30 сантиметров.

Названа причина катастрофического шторма на юге России

Названа причина катастрофического шторма на юге России

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Кадр из видео X (Twitter) / mz_storymakers

Наталья Исакова
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