Названа причина катастрофического шторма на юге России

Причиной ураганного ветра на юге России и обильных осадков в центральных регионах страны с 26 по 28 ноября стал приход циклона, причём он был предсказан синоптиками за пару дней до стихии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Силы и средства МЧС России продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь в зоне затопления после мегашторма. Видео © Пресс-служба МЧС

"Эта катастрофическая синоптическая ситуация была предсказана за двое-трое суток. На восток европейской территории России пришёл тёплый воздух — и выпали мощные осадки, потому что тёплый воздух насыщен влагой. Холодные арктические массы пришли далеко на юг, и произошло столкновение с субтропическим воздухом", — отметил он в беседе с радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что ещё 26 ноября в Краснодаре была рекордная плюсовая температура — 21,8 градуса, а сейчас на 20 градусов ниже. Обострение фронта, по его словам, связано именно со столкновением воздушных масс с разными физическими свойствами. Сейчас циклон влияет на погоду в Ленинградской и Архангельской областях и в Карелии, где ожидается усиление ветра и снегопад.

Вильфанд добавил, что на юге ветер начинает слабеть, но ненамного. Специалист подчеркнул, что во вторник и среду в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа ожидаются осадки, а в Центральную Россию уже пришла гололедица, так как подтаявший снег замёрз из-за понижения температуры. В Москве, по его словам, будет неоднородная погода.