Названа причина катастрофического шторма на юге России
Вильфанд: Причиной ураганного ветра на юге России стал приход циклона
Причиной ураганного ветра на юге России и обильных осадков в центральных регионах страны с 26 по 28 ноября стал приход циклона, причём он был предсказан синоптиками за пару дней до стихии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Силы и средства МЧС России продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь в зоне затопления после мегашторма. Видео © Пресс-служба МЧС
"Эта катастрофическая синоптическая ситуация была предсказана за двое-трое суток. На восток европейской территории России пришёл тёплый воздух — и выпали мощные осадки, потому что тёплый воздух насыщен влагой. Холодные арктические массы пришли далеко на юг, и произошло столкновение с субтропическим воздухом", — отметил он в беседе с радио Sputnik.
Эксперт напомнил, что ещё 26 ноября в Краснодаре была рекордная плюсовая температура — 21,8 градуса, а сейчас на 20 градусов ниже. Обострение фронта, по его словам, связано именно со столкновением воздушных масс с разными физическими свойствами. Сейчас циклон влияет на погоду в Ленинградской и Архангельской областях и в Карелии, где ожидается усиление ветра и снегопад.
Вильфанд добавил, что на юге ветер начинает слабеть, но ненамного. Специалист подчеркнул, что во вторник и среду в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа ожидаются осадки, а в Центральную Россию уже пришла гололедица, так как подтаявший снег замёрз из-за понижения температуры. В Москве, по его словам, будет неоднородная погода.
"Ночью ожидается сильное понижение температуры до минус 9–14 — это на самом деле январская погода. Днём тоже совсем не жарко — около минус пяти-шести градусов. А в четверг будет небольшое повышение температуры и очередной снегопад, правда, не такой интенсивный, как в ночь на понедельник. В пятницу снова понижение температуры", — уточнил Вильфанд.
Напомним, 26–27 ноября на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань, есть информация о жертвах. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света на юге России. В частности, проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов