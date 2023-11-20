Вильфанд: 2023 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Текущий 2023 год может оказаться самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Рост температуры связан с повышением концентрации газов и потеплением воды в Тихом океане, пояснил он.

"Расчёты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими", — подчеркнул синоптик в беседе с ТАСС.

По данным Вильфанда, климатически активные малые газы, влияющие на парниковый эффект, продолжают насыщать атмосферу. Это явление представляет нешуточную угрозу, предупредил он. Параллельно в этом году зафиксировано Эль-Ниньо — феномен, связанный с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. В 2024-м ситуация не изменится, добавил синоптик.

"Это говорит о том, что следующий год тоже не будет холодным", — резюмировал научрук Гидрометцентра.