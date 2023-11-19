Москвичам на грядущей неделе пообещали начало снежной зимы

На ближайшей неделе в Москву придёт полноценная зима с морозной погодой и снегом. По словам специалистов, в отрицательных значениях столбиков термометров виноват мощный арктический антициклон, который в выходные двигался на восток и в итоге слился с антициклоном, пришедшим из Казахстана.

Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, вплоть до 23 января ночью будет от -11 до -13 градусов, а днём — от -5 до -7, что характерно для второй половины декабря.

Синоптик отметила, что снег в ближайшие дни придёт умеренный. Сильных снегопадов ждать не стоит. Эксперт рассказала, что Москва и область окажутся на границе циклонов с Атлантики и Каспийского моря. К концу недели сформируется снежный покров, однако скромный — 2–4 сантиметра, может быть, где-то до шести сантиметров, но не более, уточнила Позднякова. Специалист также подчеркнула, что потепления ждать не стоит, теперь плюсовую температуру москвичи увидят только весной.

"Да, это очень похоже на начало зимы. В пятницу температура приблизится к ноябрьским климатическим нормам. Но волна сравнительно тёплой погоды не будет ни мощной, ни продолжительной. Возможно, даже до оттепели дело не дойдёт. Сейчас в прогнозе на пятницу и следующие выходные -1…+1 градуса. А в конце ноября вновь ожидаем устойчиво отрицательную температуру", — заключила метеоролог в беседе с kp.ru.