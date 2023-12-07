Регион

Уведомления отключены

7 декабря, 06:39

Помпаж мог стать причиной возгорания двигателя Ту-204 при взлёте из Улан-Удэ

Помпаж двигателя стал причиной возгорания на борту самолёта Ту-204, вылетавшего сегодня утром из аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Момент сброса топлива самолётом Ту-204, у которого загорелся двигатель после взлёта из аэропорта Улан-Удэ. Видео © t.me / SHOT

Помпажем в авиации называют особый режим работы двигателя лайнера, при котором нарушается его газодинамическая устойчивость, вследствие чего может произойти возгорание.

Грузовой самолёт авиакомпании "Авиастар-ТУ" вылетал в китайский Чанчжоу, когда у него внезапно загорелся левый двигатель. Экипаж принял решение сбросить топливо в полёте и выполнить экстренную посадку в аэропорту вылета. В результате инцидента никто не пострадал.

У самолёта "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки в небе над Новосибирском

У самолёта "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки в небе над Новосибирском

Обложка ©

SHOT

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров