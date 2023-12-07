Помпаж мог стать причиной возгорания двигателя Ту-204 при взлёте из Улан-Удэ
Помпаж двигателя стал причиной возгорания на борту самолёта Ту-204, вылетавшего сегодня утром из аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Момент сброса топлива самолётом Ту-204, у которого загорелся двигатель после взлёта из аэропорта Улан-Удэ. Видео © t.me / SHOT
Помпажем в авиации называют особый режим работы двигателя лайнера, при котором нарушается его газодинамическая устойчивость, вследствие чего может произойти возгорание.
Грузовой самолёт авиакомпании "Авиастар-ТУ" вылетал в китайский Чанчжоу, когда у него внезапно загорелся левый двигатель. Экипаж принял решение сбросить топливо в полёте и выполнить экстренную посадку в аэропорту вылета. В результате инцидента никто не пострадал.