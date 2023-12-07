Помпаж мог стать причиной возгорания двигателя Ту-204 при взлёте из Улан-Удэ

Помпаж двигателя стал причиной возгорания на борту самолёта Ту-204, вылетавшего сегодня утром из аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Момент сброса топлива самолётом Ту-204, у которого загорелся двигатель после взлёта из аэропорта Улан-Удэ. Видео © t.me / SHOT

Помпажем в авиации называют особый режим работы двигателя лайнера, при котором нарушается его газодинамическая устойчивость, вследствие чего может произойти возгорание.