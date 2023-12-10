"Не вздумай прыгать!": Ужасный пожар охватил многоэтажку в Сыктывкаре, люди пытаются спастись
Страшный пожар охватил многоэтажку в Сыктывкаре, люди пытаются спастись через окна
Сильнейший пожар разгорелся в многоэтажке в Сыктывкаре: люди оказались заблокированы в квартирах и пытаются спастись через окна. Жуткие кадры с места событий появились в социальных сетях.
Сильнейший пожар разгорелся в многоэтажке в Сыктывкаре: люди оказались заблокированы в квартирах и пытаются спастись через окна. Видео © t.me / Сыктывкар № 1
По предварительным данным, пожар начался несколько часов назад на пятом этаже дома, находящегося на улице Мира. Пламя стало моментально распространяться, и люди не успели вовремя эвакуироваться.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, они делают всё возможное, чтобы спасти жильцов и устранить огонь. Некоторые люди в панике пытаются выбраться из дома и хотят прыгать через окна — свидетели умоляют их этого не делать.
"Не прыгай! Не прыгай! Тебя спустят, не вздумай прыгать! Залезь обратно!" — кричат местные жители.
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Ранее в городе Кукморе Республики Татарстан из-за уличных гирлянд загорелся частный дом, погибла пенсионерка. По словам местных жителей, семья ежегодно украшала дом гирляндами: яркие огоньки было видно со всей улицы. Кроме того, год назад пенсионеров наградили дипломом за лучшее украшение фасада жилища. Теперь, после пожара, от дома практически ничего не осталось.
t.me / Сыктывкар № 1