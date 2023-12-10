"Не вздумай прыгать!": Ужасный пожар охватил многоэтажку в Сыктывкаре, люди пытаются спастись

Сильнейший пожар разгорелся в многоэтажке в Сыктывкаре: люди оказались заблокированы в квартирах и пытаются спастись через окна. Жуткие кадры с места событий появились в социальных сетях.

Сильнейший пожар разгорелся в многоэтажке в Сыктывкаре: люди оказались заблокированы в квартирах и пытаются спастись через окна. Видео © t.me / Сыктывкар № 1

По предварительным данным, пожар начался несколько часов назад на пятом этаже дома, находящегося на улице Мира. Пламя стало моментально распространяться, и люди не успели вовремя эвакуироваться.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, они делают всё возможное, чтобы спасти жильцов и устранить огонь. Некоторые люди в панике пытаются выбраться из дома и хотят прыгать через окна — свидетели умоляют их этого не делать.

"Не прыгай! Не прыгай! Тебя спустят, не вздумай прыгать! Залезь обратно!" — кричат местные жители.