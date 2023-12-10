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9 декабря, 22:40

Дом выгорел полностью: Уличные гирлянды стали причиной смертельного пожара в Татарстане

Пенсионерка погибла на пожаре в Татарстане, случившемся из-за уличных гирлянд

<p>Из-за уличных гирлянд в городе Кукморе загорелся дом. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kukmor_tatarstan/17365?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кукмор Татарстан</a></p>

Из-за уличных гирлянд в городе Кукморе загорелся дом. Обложка © t.me / Кукмор Татарстан

В городе Кукморе Республики Татарстан из-за уличных гирлянд загорелся частный дом. Как передаёт телеграм-канал Mash Iptash, в результате трагедии погибла пенсионерка.

Семья пенсионеров ежегодно украшала дом гирляндами. Вчера украшение стало причиной смертельного пожара. Видео © t.me / Mash Iptash

По данным канала, происшествие случилось около девяти часов вечера по местному времени на улице Планетарной. Внутри загоревшегося строения находились пожилые мужчина и женщина. У прибывших на место огнеборцев очень быстро закончилась вода, после чего спасатели начали закидывать дом снегом.

Пламя охватило всё двухэтажное здание. Впоследствии из огня вытащили пенсионера в тяжёлом состоянии, которого увезли в ближайшее медицинское учреждение. Труп его супруги позднее нашли в доме на полу.

По словам местных жителей, семья ежегодно украшала дом гирляндами: яркие огоньки было видно со всей улицы. Кроме того, год назад пенсионеров наградили дипломом за лучшее украшение фасада жилища. Теперь, после пожара, от дома практически ничего не осталось. Предварительно, из-за украшений произошло короткое замыкание.

Причина возгорания — короткое замыкание: В Челябинске при пожаре в доме погибли два ребёнка

Причина возгорания — короткое замыкание: В Челябинске при пожаре в доме погибли два ребёнка

Ранее Лайф писал, что два человека погибли при пожаре, который вспыхнул в одной из квартир многоэтажки на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове.

Алексей Соловьёв
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