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9 декабря, 07:54

Причина возгорания — короткое замыкание: В Челябинске при пожаре в доме погибли два ребёнка

В Челябинске при пожаре погибли два ребёнка, а их брат и родители пострадали

<p>Пожар в садовом доме СНТ "Аэропорт-2" в Челябинске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsinfo/1820" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Челябинской области</a></p>

Пожар в садовом доме СНТ "Аэропорт-2" в Челябинске. Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области

Маленькие мальчик и девочка погибли, а их старший брат и родители попали в больницу в результате пожара в садовом доме СНТ "Аэропорт-2" в Челябинске ночью 9 декабря. По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло из-за короткого замыкания тепловентилятора. Когда спасатели прибыли на место происшествия, у горящего дома уже обрушилась кровля.

"В результате пожара погибли девочка 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Травмированы три человека: двое взрослых (родители) и ребёнок — мальчик 2015 года рождения… Наиболее вероятно, что причиной пожара послужило короткое замыкание тепловентилятора", указано в сообщении.

По информации СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту гибели двух малолетних детей.

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А ранее Лайф рассказывал, что четверо детей и двое взрослых пострадали в страшном пожаре в Екатеринбурге. В областном Минздраве сообщили, что один ребёнок находится в реанимации. Мать пострадавших получила ожоги кисти руки и находится в состоянии средней тяжести. В настоящее время проводится проверка. Среди предполагаемых версий возникновения пожара — замыкание электропроводки в доме.

Дарья Нарыкова
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