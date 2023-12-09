Причина возгорания — короткое замыкание: В Челябинске при пожаре в доме погибли два ребёнка
В Челябинске при пожаре погибли два ребёнка, а их брат и родители пострадали
Пожар в садовом доме СНТ "Аэропорт-2" в Челябинске. Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области
Маленькие мальчик и девочка погибли, а их старший брат и родители попали в больницу в результате пожара в садовом доме СНТ "Аэропорт-2" в Челябинске ночью 9 декабря. По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло из-за короткого замыкания тепловентилятора. Когда спасатели прибыли на место происшествия, у горящего дома уже обрушилась кровля.
"В результате пожара погибли девочка 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Травмированы три человека: двое взрослых (родители) и ребёнок — мальчик 2015 года рождения… Наиболее вероятно, что причиной пожара послужило короткое замыкание тепловентилятора", — указано в сообщении.
По информации СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту гибели двух малолетних детей.
А ранее Лайф рассказывал, что четверо детей и двое взрослых пострадали в страшном пожаре в Екатеринбурге. В областном Минздраве сообщили, что один ребёнок находится в реанимации. Мать пострадавших получила ожоги кисти руки и находится в состоянии средней тяжести. В настоящее время проводится проверка. Среди предполагаемых версий возникновения пожара — замыкание электропроводки в доме.