Причина возгорания — короткое замыкание: В Челябинске при пожаре в доме погибли два ребёнка

Маленькие мальчик и девочка погибли, а их старший брат и родители попали в больницу в результате пожара в садовом доме СНТ "Аэропорт-2" в Челябинске ночью 9 декабря. По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло из-за короткого замыкания тепловентилятора. Когда спасатели прибыли на место происшествия, у горящего дома уже обрушилась кровля.

"В результате пожара погибли девочка 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Травмированы три человека: двое взрослых (родители) и ребёнок — мальчик 2015 года рождения… Наиболее вероятно, что причиной пожара послужило короткое замыкание тепловентилятора", — указано в сообщении.

По информации СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту гибели двух малолетних детей.