Неожиданностей не предвидится: Москвичам объяснили, как изменятся цены на новостройки в 2024 году

В 2024 году рост цен на новостройки в Москве будет небольшим и плавным — 0,5–1,5% в месяц. Падение покупательского спроса не прогнозируется, несмотря на возможное ужесточение условий по некоторым ипотечным программам, сообщает РИАМО.

"Проценты по ипотеке на вторичном рынке сегодня очень высоки, а у застройщика есть различные инструменты в виде субсидированных ставок, увеличения тела кредита при наценке на стоимость квартиры и так далее, благодаря которым ежемесячные платежи для покупателя будут более комфортными, а переплата за весь срок кредитования значительно ниже", — объяснил замруководителя департамента новостроек компании "ТСН Недвижимость" Кирилл Правдин, добавив, что купивший квартиру в свежем доме человек становится владельцем жилья более высокого класса, чем на вторичном рынке.

Эксперт рассказал, что дорожать будут объекты застройщиков, быстро и правильно реагирующих на изменения на ипотечном рынке. Например, вовремя задействующих инструменты в виде траншевой ипотеки либо субсидированных процентных ставок. А вот удешевления на первичном рынке столицы не предвидится, покупатели могут рассчитывать лишь на стагнацию в зимний период или дополнительные скидки.