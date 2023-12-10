Инспекторам могут разрешить проверять незаконную перепланировку без прокуратуры

В Госдуму внесён законопроект, который должен упростить доступ в помещения жилинспекторам, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку. Как передаёт газета "Известия", в настоящее время для этой процедуры жилищным надзорным органам надо сначала получить соответствующее решение суда, а затем согласовать его с прокуратурой.

Журналисты сообщают, что данная инициатива, предложенная депутатами Самарской губернской думы, уже получила положительное заключение профильной комиссии нижней палаты российского парламента. По словам депутатов Госдумы, этот документ является ответом на сложившуюся в течение последних лет ситуацию по учащению случаев причинения вреда жизни и здоровью из-за нарушения обязательных требований к перепланировке помещений в многоквартирном доме.

Глава Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, депутат Госдумы Галина Хованская в беседе с представителями СМИ подчеркнула, что сейчас могут уйти месяцы на получение разрешения для осмотра квартиры, а за это время со зданием, в котором она находится, может произойти всё что угодно, даже обрушение.

"Мы все помним недавний случай в Астрахани, где после такого переустройства одной квартиры рухнула пятиэтажка. Или случай в Москве, где собственник первого этажа пытался увеличить свою жилплощадь за счёт подвала и копания земли под стеной дома, которая не выдержала и треснула", — напомнила законотворец.