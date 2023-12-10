Инспекторам могут разрешить проверять незаконную перепланировку без прокуратуры
"Известия": В России могут разрешить проверять перепланировку без прокуратуры
В Госдуму внесён законопроект, который должен упростить доступ в помещения жилинспекторам, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку. Как передаёт газета "Известия", в настоящее время для этой процедуры жилищным надзорным органам надо сначала получить соответствующее решение суда, а затем согласовать его с прокуратурой.
Журналисты сообщают, что данная инициатива, предложенная депутатами Самарской губернской думы, уже получила положительное заключение профильной комиссии нижней палаты российского парламента. По словам депутатов Госдумы, этот документ является ответом на сложившуюся в течение последних лет ситуацию по учащению случаев причинения вреда жизни и здоровью из-за нарушения обязательных требований к перепланировке помещений в многоквартирном доме.
Глава Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, депутат Госдумы Галина Хованская в беседе с представителями СМИ подчеркнула, что сейчас могут уйти месяцы на получение разрешения для осмотра квартиры, а за это время со зданием, в котором она находится, может произойти всё что угодно, даже обрушение.
"Мы все помним недавний случай в Астрахани, где после такого переустройства одной квартиры рухнула пятиэтажка. Или случай в Москве, где собственник первого этажа пытался увеличить свою жилплощадь за счёт подвала и копания земли под стеной дома, которая не выдержала и треснула", — напомнила законотворец.
Хованская считает, что эту инициативу самарских депутатов надо поддержать, так как бывают ситуации, не терпящие отлагательств. Также она уточнила, что после получения всех отзывов этот документ будет официально внесён на рассмотрение депутатов Госдумы.
Ранее Лайф писал, что предположительной причиной обрушения пятиэтажного дома в Астрахани могла стать несогласованная перепланировка, когда жители первого этажа затеяли ремонт и решили самовольно снести несущие стены. В результате ЧП погиб один человек: спасатели достали из-под завалов тело 84-летней женщины, которая жила на самом верхнем этаже и не успела эвакуироваться.
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