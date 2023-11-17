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17 ноября, 06:30
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Причиной обрушения дома в Астрахани могла стать несогласованная перепланировка

<p>Люди и сотрудники экстренных служб на месте обрушения пятиэтажки в Астрахани. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59439" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Люди и сотрудники экстренных служб на месте обрушения пятиэтажки в Астрахани. Обложка © t.me / SHOT

Пятиэтажный дом в Астрахани мог разрушиться из-за несогласованной перепланировки. Об этом сообщает SHOT.

Момент начала обрушения пятиэтажки в Астрахани. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, жители первого этажа затеяли ремонт и решили без согласования снести несущие стены. Как считает следствие, именно это и привело к обрушению всего дома, построенного в 1962 году. Сейчас с владельцем квартиры общаются правоохранители.

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Как уже рассказывал Лайф, вчера вечером рухнул многоквартирный дом в Астрахани. Два подъезда пятиэтажки сложились как карточный домик. В результате ЧП погиб один человек: спасатели достали из-под завалов тело 84-летней женщины, которая жила на самом верхнем этаже и не успела эвакуироваться. К счастью, больше людей под обломками и бетонными плитами нет. Ранее уже рассматривались и другие версии произошедшего, в том числе подтопление. Возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер
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