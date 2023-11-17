Причиной обрушения дома в Астрахани могла стать несогласованная перепланировка

Пятиэтажный дом в Астрахани мог разрушиться из-за несогласованной перепланировки. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, жители первого этажа затеяли ремонт и решили без согласования снести несущие стены. Как считает следствие, именно это и привело к обрушению всего дома, построенного в 1962 году. Сейчас с владельцем квартиры общаются правоохранители.