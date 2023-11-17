Причиной обрушения дома в Астрахани могла стать несогласованная перепланировка
Люди и сотрудники экстренных служб на месте обрушения пятиэтажки в Астрахани. Обложка © t.me / SHOT
Пятиэтажный дом в Астрахани мог разрушиться из-за несогласованной перепланировки. Об этом сообщает SHOT.
Момент начала обрушения пятиэтажки в Астрахани. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, жители первого этажа затеяли ремонт и решили без согласования снести несущие стены. Как считает следствие, именно это и привело к обрушению всего дома, построенного в 1962 году. Сейчас с владельцем квартиры общаются правоохранители.
Как уже рассказывал Лайф, вчера вечером рухнул многоквартирный дом в Астрахани. Два подъезда пятиэтажки сложились как карточный домик. В результате ЧП погиб один человек: спасатели достали из-под завалов тело 84-летней женщины, которая жила на самом верхнем этаже и не успела эвакуироваться. К счастью, больше людей под обломками и бетонными плитами нет. Ранее уже рассматривались и другие версии произошедшего, в том числе подтопление. Возбуждено уголовное дело.