"Это что-то с чем-то": Очевидица сняла видео сразу после обрушения пятиэтажки в Астрахани

Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры, снятые сразу после обрушения жилой пятиэтажки в Астрахани. На них живущая в соседнем доме очевидица дрожащим голосом рассказала о случившемся у неё перед глазами.

Кадры, снятые сразу после обрушения пятиэтажки в Астрахани. Видео © Telegram / SHOT

"У нас напротив дом рухнул... Люди... Боже... Это что-то с чем-то", — сказала очевидица, едва сдерживая слёзы.

Со слов свидетелей, огромную трещину на фасаде заметили за два часа до трагедии. Однако в экстренные службы жители обратились только примерно за 20 минут до обрушения дома.

Ранее Лайф сообщал, что при обрушении дома в Астрахани погиб один человек. По нашим данным, из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила в квартире на пятом этаже. Официальной информации о жертвах и пострадавших пока не публиковалось. Разбор завалов продолжается.