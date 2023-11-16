В Астрахани опровергли версию о взрыве в жилой пятиэтажке

Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в жилой пятиэтажке в Астрахани, которая частично обрушилась сегодня вечером. Об этом написал губернатор региона Игорь Бабушкин в своём телеграм-канале.

"По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания. Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Астрахань из Москвы. По мере появления новой информации пресс-службы МЧС и областного правительства будут предоставлять достоверные сведения о причинах происшествия и об устранении его последствий", — отметил он.

Он добавил, что по состоянию на 19:00 (18:00 мск) из здания эвакуировано 213 человек, среди них 37 детей. По предварительным данным, погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек числятся пропавшими без вести. В трёх школах города открыты пункты временного размещения. Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим работы.