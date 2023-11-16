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16 ноября, 16:51

В Астрахани опровергли версию о взрыве в жилой пятиэтажке

<p>Последствия обрушения пятиэтажки в Астрахани. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/babushkin30/4185" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Бабушкин</a></p>

Последствия обрушения пятиэтажки в Астрахани. Обложка © Telegram / Игорь Бабушкин

Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в жилой пятиэтажке в Астрахани, которая частично обрушилась сегодня вечером. Об этом написал губернатор региона Игорь Бабушкин в своём телеграм-канале.

"По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания. Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Астрахань из Москвы. По мере появления новой информации пресс-службы МЧС и областного правительства будут предоставлять достоверные сведения о причинах происшествия и об устранении его последствий", — отметил он.

Он добавил, что по состоянию на 19:00 (18:00 мск) из здания эвакуировано 213 человек, среди них 37 детей. По предварительным данным, погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек числятся пропавшими без вести. В трёх школах города открыты пункты временного размещения. Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим работы.

Тело женщины обнаружили под завалами пятиэтажки в Астрахани

Тело женщины обнаружили под завалами пятиэтажки в Астрахани

Напомним, что сначала в ГУ МЧС по Астраханской области поступили сообщения о трещине в стене пятиэтажки. На место прибыли специалисты и стали эвакуировать жителей. Через некоторое время произошло обрушение здания, которое затронуло два подъезда. Одна из вероятных причин случившегося — подтопление. Местные жители же рассказывают, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался.

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Никита Осипов
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