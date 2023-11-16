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16 ноября, 15:26

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

<p>Часть жилого дома рухнула в Астрахани. Фото © телеграм-канал губернатора Астраханской области <a href="https://t.me/babushkin30/4184" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игоря Бабушкина</a></p>

Часть жилого дома рухнула в Астрахани. Фото © телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки. На кадрах видно, что повреждения очень серьёзные, на месте работают спасатели.

Часть жилого дома рухнула в Астрахани. Видео © телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Напомним, часть пятиэтажного жилого дома рухнула на Привокзальной площади в Астрахани. Под завалами могут быть люди. По предварительным данным, фундамент дома могло подмыть канализационными водами, после чего обрушилось два подъезда. Местные жители же рассказывают, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея.

Александра Вишнякова
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