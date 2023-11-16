Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки. На кадрах видно, что повреждения очень серьёзные, на месте работают спасатели.

Напомним, часть пятиэтажного жилого дома рухнула на Привокзальной площади в Астрахани. Под завалами могут быть люди. По предварительным данным, фундамент дома могло подмыть канализационными водами, после чего обрушилось два подъезда. Местные жители же рассказывают, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея.