Часть пятиэтажки обрушилась в Астрахани 16 ноября, 15:15 Часть жилого дома рухнула в Астрахани. Фото © телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Часть пятиэтажного жилого дома рухнула в Астрахани, ЧП произошло на Привокзальной площади. Под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели.

Как пишет SHOT, фундамент дома могло подмыть канализационными водами, после чего обрушилось два подъезда. Такую версию сейчас рассматривают экстренные службы. Местные жители же рассказывают, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея.

Часть пятиэтажки обрушилась в Астрахани. Фото © SHOT

Предварительно, пострадало около 20 квартир. Дом 1962 года постройки.

А ранее два человека погибли в результате обрушения балкона в жилом многоквартирном доме в городе Щёлкино на востоке Крыма. Как утверждают в СК, жильцы дома самостоятельно отрезали пожарную лестницу, из-за чего и произошло ЧП.

Авторы Александра Вишнякова