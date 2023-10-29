Балкон с людьми обрушился в девятиэтажке на востоке Крыма, два человека погибли

Два человека погибли в результате обрушения балкона в жилом многоквартирном доме в городе Щёлкине на востоке Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Два человека погибли в результате обрушения балкона в девятиэтажке в Крыму. Видео © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

Инцидент произошёл в доме № 78в2 (в городе нет улиц, только номера домов), обрушился балкон на шестом этаже. Как рассказали в ведомстве, в момент трагедии на балконе находились три человека: двое из них — 44-летняя женщина и 55-летний мужчина — умерли на месте, ещё одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и сейчас находится в больнице. Как утверждают в СК, жильцы дома самостоятельно отрезали пожарную лестницу, из-за чего и произошло обрушение балкона.

"Предварительно установлено, что жители дома инициативно решили застеклить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединявшую балконы и являвшуюся в том числе их опорой, после чего произошло обрушение", — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего СК и прокуратура начали проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоэтажки согласно нормам и требованиям.