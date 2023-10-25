Стеклянный мост с туристами обрушился в Индонезии, погибла женщина

Десятиметровый стеклянный мост частично обрушился в индонезийском Лимпакувусе, с него упали две туристки, одна из которых погибла, сообщает индонезийский портал Kumparan. Отмечается, что мост — местная достопримечательность, которую ежедневно посещают толпы туристов.

Трагедия произошла сегодня утром. Главный комиссар окружной полиции Эди Суранта Ситепу уточнил, что мост обрушился, когда туристы наступили на шаткие стеклянные пластины. Он добавил, что в момент происшествия на мосту было четыре человека, однако двоим из них удалось ухватиться за поручни.

"Когда стекло разбилось, два человека ухватились за опоры на стеклянном мосту, а ещё два человека упали", — рассказал Ситепу, добавив, что одна из упавших туристок получила тяжёлые травмы, а вторая — погибла.

По его словам ведомство вместе с экспертами судебно-медицинской лаборатории выясняют подробности произошедшего. Также комиссар сообщил, что специалисты будут выяснять целесообразность строительства такого моста.