В Индии не менее 17 человек погибли при обрушении строящегося моста
Обрушившийся в Индии мост. Обложка © Twitter.com / loungedigest
В Индии обрушился строящийся железнодорожный мост в штате Мизорам. Погибло по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные местных властей.
Обрушение железнодорожного моста в Индии. Видео © Twitter.com / ReadyAlerts
"Когда мост рухнул, там находилось от 35 до 40 строителей", — пояснили они.
На месте обрушения была развёрнута поисково-спасательная операция. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что им, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, ранее в индонезийской провинции Западный Калимантан обрушился подвесной мост, в результате чего пострадало 32 человека.