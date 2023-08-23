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23 августа, 09:06

В Индии не менее 17 человек погибли при обрушении строящегося моста

<p>Обрушившийся в Индии мост. Обложка © Twitter.com / <a href="https://twitter.com/loungedigest/status/1694265257584451706/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">loungedigest</a></p>

Обрушившийся в Индии мост. Обложка © Twitter.com / loungedigest

В Индии обрушился строящийся железнодорожный мост в штате Мизорам. Погибло по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные местных властей.

Обрушение железнодорожного моста в Индии. Видео © Twitter.com / ReadyAlerts

"Когда мост рухнул, там находилось от 35 до 40 строителей", — пояснили они.

На месте обрушения была развёрнута поисково-спасательная операция. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что им, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

В Греции мост обрушился на людей

В Греции мост обрушился на людей

Напомним, ранее в индонезийской провинции Западный Калимантан обрушился подвесной мост, в результате чего пострадало 32 человека.

Андрей Григорьев
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