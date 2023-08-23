В Индии не менее 17 человек погибли при обрушении строящегося моста

В Индии обрушился строящийся железнодорожный мост в штате Мизорам. Погибло по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные местных властей.

Обрушение железнодорожного моста в Индии. Видео © Twitter.com / ReadyAlerts

"Когда мост рухнул, там находилось от 35 до 40 строителей", — пояснили они.

На месте обрушения была развёрнута поисково-спасательная операция. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что им, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.