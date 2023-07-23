В Греции мост обрушился на людей

Участок моста, который находился на ремонте, обрушился в городе Патры на греческом острове Пелопоннес. Об этом сообщает телеканал ERT.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб и восемь пострадали, их госпитализировали. При этом продолжаются поиски двух человек, которые могут находиться под обрушившимися конструкциями. На месте работают медики и пожарные.