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23 июля, 12:45

В Греции мост обрушился на людей

ERT: Один человек погиб и 8 пострадали при обрушении моста в греческих Патрах

<p>Последствия обрушения моста в греческом городе Патры. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/me1not1a1number/status/1683083665713012736?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">me1not1a1number</a></p>

Последствия обрушения моста в греческом городе Патры. Обложка © Twitter / me1not1a1number

Участок моста, который находился на ремонте, обрушился в городе Патры на греческом острове Пелопоннес. Об этом сообщает телеканал ERT.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб и восемь пострадали, их госпитализировали. При этом продолжаются поиски двух человек, которые могут находиться под обрушившимися конструкциями. На месте работают медики и пожарные.

Последствия обрушения моста в греческом городе Патры. Фото © ERT

Последствия обрушения моста в греческом городе Патры. Фото © ERT

Появилось видео смертельного обрушения моста на фестивале под Петербургом

Появилось видео смертельного обрушения моста на фестивале под Петербургом

Ранее пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области, один человек погиб на месте. Трагедия случилась во время фестиваля "Ольгины берега". В результате происшествия также пострадали восемь человек.

Светлана Оперук
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