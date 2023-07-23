В Греции мост обрушился на людей
ERT: Один человек погиб и 8 пострадали при обрушении моста в греческих Патрах
Последствия обрушения моста в греческом городе Патры. Обложка © Twitter / me1not1a1number
Участок моста, который находился на ремонте, обрушился в городе Патры на греческом острове Пелопоннес. Об этом сообщает телеканал ERT.
По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб и восемь пострадали, их госпитализировали. При этом продолжаются поиски двух человек, которые могут находиться под обрушившимися конструкциями. На месте работают медики и пожарные.
Последствия обрушения моста в греческом городе Патры. Фото © ERT
Ранее пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области, один человек погиб на месте. Трагедия случилась во время фестиваля "Ольгины берега". В результате происшествия также пострадали восемь человек.