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22 июля, 14:39
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Появилось видео смертельного обрушения моста на фестивале под Петербургом

Момент падения моста в Луге в Ленобласти на фестивале попал на видео

Момент падения моста в городе Луге Ленинградской области во время празднования фестиваля "Ольгины берега" попал на видео. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Момент падения моста в городе Луге во время фестиваля "Ольгины берега". Видео © LIFE

Судя по ролику, снятому совершенно случайно, в какой-то момент на мосту оказываются десятки людей, чей вес конструкция просто не в силах выдержать. Мост буквально складывается пополам, а находящиеся на нём участники фестиваля падают вниз.

"Ой! Несчастный случай! Господи помилуй! Мост провалился. ЧП, ЧП", — говорит на видео очевидец трагедии.

Мост рухнул в Приморье

Мост рухнул в Приморье

Как уже рассказывал Лайф, на мероприятие пришло довольно много народу. Гости приехали отметить историко-фольклорный праздник-фестиваль и никак не ожидали, что мероприятие приведёт к трагедии. В результате обрушения моста погиб один человек.

Обложка ©

Предоставлено Лайфу

Николь Вербер
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