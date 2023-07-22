Появилось видео смертельного обрушения моста на фестивале под Петербургом
Момент падения моста в Луге в Ленобласти на фестивале попал на видео
Момент падения моста в городе Луге Ленинградской области во время празднования фестиваля "Ольгины берега" попал на видео. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.
Момент падения моста в городе Луге во время фестиваля "Ольгины берега". Видео © LIFE
Судя по ролику, снятому совершенно случайно, в какой-то момент на мосту оказываются десятки людей, чей вес конструкция просто не в силах выдержать. Мост буквально складывается пополам, а находящиеся на нём участники фестиваля падают вниз.
"Ой! Несчастный случай! Господи помилуй! Мост провалился. ЧП, ЧП", — говорит на видео очевидец трагедии.
Как уже рассказывал Лайф, на мероприятие пришло довольно много народу. Гости приехали отметить историко-фольклорный праздник-фестиваль и никак не ожидали, что мероприятие приведёт к трагедии. В результате обрушения моста погиб один человек.
Предоставлено Лайфу