Регион

Уведомления отключены

22 июля, 18:35

Выросло число пострадавших при смертельном обрушении моста с людьми в Луге

Число пострадавших при падении моста в Ленинградской области достигло восьми

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста с людьми в Луге увеличилось до восьми. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ленинградской области.

"Ещё троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста", — сказано в сообщении.

Соответственно, на данный момент известно о восьми пострадавших при смертельном обрушении моста. В пресс-службе Ленинградской области добавили, что губернатор региона Александр Дрозденко поручил председателю Комитета по здравоохранению Александру Жаркову проконтролировать получение пострадавшими помощи в полном объёме.

Появилось видео смертельного обрушения моста на фестивале под Петербургом

Появилось видео смертельного обрушения моста на фестивале под Петербургом

Напомним, пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области, один человек погиб на месте. Трагедия произошла во время фестиваля "Ольгины берега".

Обложка ©

t.me / Админка Ленобласти

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров