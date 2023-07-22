Выросло число пострадавших при смертельном обрушении моста с людьми в Луге

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста с людьми в Луге увеличилось до восьми. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ленинградской области.

"Ещё троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста", — сказано в сообщении.

Соответственно, на данный момент известно о восьми пострадавших при смертельном обрушении моста. В пресс-службе Ленинградской области добавили, что губернатор региона Александр Дрозденко поручил председателю Комитета по здравоохранению Александру Жаркову проконтролировать получение пострадавшими помощи в полном объёме.