Выросло число пострадавших при смертельном обрушении моста с людьми в Луге
Число пострадавших при падении моста в Ленинградской области достигло восьми
Число пострадавших при обрушении пешеходного моста с людьми в Луге увеличилось до восьми. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ленинградской области.
"Ещё троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста", — сказано в сообщении.
Соответственно, на данный момент известно о восьми пострадавших при смертельном обрушении моста. В пресс-службе Ленинградской области добавили, что губернатор региона Александр Дрозденко поручил председателю Комитета по здравоохранению Александру Жаркову проконтролировать получение пострадавшими помощи в полном объёме.
Напомним, пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области, один человек погиб на месте. Трагедия произошла во время фестиваля "Ольгины берега".
t.me / Админка Ленобласти