Подвесной мост, под которым находились десятки людей, рухнул в Индонезии

Накануне в стране отмечали День независимости, поэтому так много отдыхающих оказалось под мостом в реке. Сначала все веселятся, но в какой-то момент опоры конструкции не выдерживают и происходит обрушение. Очевидцы тут же бросились на помощь пострадавшим. Причины ЧП устанавливаются.