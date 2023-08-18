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18 августа, 11:26

Подвесной мост, под которым находились десятки людей, рухнул в Индонезии

В индонезийской провинции Западный Калимантан обрушился подвесной мост, в результате чего пострадали 32 человека. Видео обрушения появилось в Сети.

В Индонезии рухнул подвесной мост. Видео © Twitter / liv59224

Накануне в стране отмечали День независимости, поэтому так много отдыхающих оказалось под мостом в реке. Сначала все веселятся, но в какой-то момент опоры конструкции не выдерживают и происходит обрушение. Очевидцы тут же бросились на помощь пострадавшим. Причины ЧП устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что в Приморском крае на шестом километре дороги к селу Иннокентьевка Лесозаводского городского округа обрушился мост вместе с находившимся на нём автомобилем Nissan Note.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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