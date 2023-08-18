Подвесной мост, под которым находились десятки людей, рухнул в Индонезии
В индонезийской провинции Западный Калимантан обрушился подвесной мост, в результате чего пострадали 32 человека. Видео обрушения появилось в Сети.
В Индонезии рухнул подвесной мост. Видео © Twitter / liv59224
Накануне в стране отмечали День независимости, поэтому так много отдыхающих оказалось под мостом в реке. Сначала все веселятся, но в какой-то момент опоры конструкции не выдерживают и происходит обрушение. Очевидцы тут же бросились на помощь пострадавшим. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае на шестом километре дороги к селу Иннокентьевка Лесозаводского городского округа обрушился мост вместе с находившимся на нём автомобилем Nissan Note.
ТАСС / Zuma