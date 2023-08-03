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3 августа, 12:13

Тягач упал с моста в Ступине, в него влетела "газель" и загорелась

<p>Тягач упал с моста в Ступине, в него влетела "газель" и загорелась. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55088?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тягач упал с моста в Ступине, в него влетела "газель" и загорелась. Фото © SHOT

В подмосковном Ступине тягач сорвался с моста на трассе М4, рухнул на дорогу, в него влетела "газель" и загорелась. Прицеп-бочка, оставшаяся на мосту, тоже вспыхнула. Видео страшного ДТП публикует SHOT.

Тягач упал с моста в Ступине, в него влетела "газель" и загорелась. Видео © SHOT

Тягач упал с моста в Ступине, в него влетела "газель" и загорелась. Фото © SHOT

Тягач упал с моста в Ступине, в него влетела "газель" и загорелась. Фото © SHOT

В результате пострадали оба водители: 42-летний Денис из тягача и 40-летний Мадьяр из "газели". Оба в больнице.

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А ранее в Москве Jaguar на большой скорости снёс 17-летнего самокатчика, момент попал на видео. Водитель 1995 года рождения за рулём иномарки проехал на красный свет и сбил пешехода, для которого в этот момент горел зелёный.

Александра Вишнякова
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