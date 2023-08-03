Тягач упал с моста в Ступине, в него влетела "газель" и загорелась
В подмосковном Ступине тягач сорвался с моста на трассе М4, рухнул на дорогу, в него влетела "газель" и загорелась. Прицеп-бочка, оставшаяся на мосту, тоже вспыхнула. Видео страшного ДТП публикует SHOT.
Тягач упал с моста в Ступине, в него влетела "газель" и загорелась. Видео © SHOT
В результате пострадали оба водители: 42-летний Денис из тягача и 40-летний Мадьяр из "газели". Оба в больнице.
А ранее в Москве Jaguar на большой скорости снёс 17-летнего самокатчика, момент попал на видео. Водитель 1995 года рождения за рулём иномарки проехал на красный свет и сбил пешехода, для которого в этот момент горел зелёный.