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19 октября, 04:35

В Новосибирской области обрушился мост через реку Карасук

<p>Обрушившийся автомобильный мост через реку Карасук в Новосибирской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tuadnsk/1498" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дороги НСО</a></p>

Обрушившийся автомобильный мост через реку Карасук в Новосибирской области. Обложка © Telegram / Дороги НСО

В посёлке Базово Чулымского района Новосибирской области в ночь на четверг, 19 октября, обрушилось два пролёта (30 из 45 метров) автомобильного железобетонного моста через реку Карасук. Об этом сообщило Территориальное управление автодорог региона (ТУАД).

"Предварительно, произошёл крен опоры, в результате — полное падение. Причины произошедшего выясняются", — говорится в сообщении ведомства.

В результате обрушения одна улица оказалась отрезанной от посёлка. Там проживает 26 человек, девять из них школьники, а один человек маломобильный. На 19 октября школьникам занятия отменили, решается вопрос с восстановлением моста.

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"ТУАД Новосибирской области организовано плечо объезда для автомобильного транспорта 30 километров. Сквозной проезд из Чулыма возможен на Ордынское через посёлок Петровский. Снабжение села может осуществляться с двух сторон, затруднений в снабжении не будет", — рассказали в управлении и добавили, что на месте происшествия выставлены запрещающие знаки и ограждение.

А ранее обрушившийся на Сахалин тайфун привёл к подтоплению нескольких домов и оставил без света частный сектор в Южно-Сахалинске. Из-за погодных условий были отменены занятия во всех школах города и нескольких районов.

Лариса Сафронова
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