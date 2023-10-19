В Новосибирской области обрушился мост через реку Карасук

В посёлке Базово Чулымского района Новосибирской области в ночь на четверг, 19 октября, обрушилось два пролёта (30 из 45 метров) автомобильного железобетонного моста через реку Карасук. Об этом сообщило Территориальное управление автодорог региона (ТУАД).

"Предварительно, произошёл крен опоры, в результате — полное падение. Причины произошедшего выясняются", — говорится в сообщении ведомства.

В результате обрушения одна улица оказалась отрезанной от посёлка. Там проживает 26 человек, девять из них школьники, а один человек маломобильный. На 19 октября школьникам занятия отменили, решается вопрос с восстановлением моста.

"ТУАД Новосибирской области организовано плечо объезда для автомобильного транспорта 30 километров. Сквозной проезд из Чулыма возможен на Ордынское через посёлок Петровский. Снабжение села может осуществляться с двух сторон, затруднений в снабжении не будет", — рассказали в управлении и добавили, что на месте происшествия выставлены запрещающие знаки и ограждение.