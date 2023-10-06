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6 октября, 00:26

На Сахалин обрушился сильнейший тайфун

В Южно-Сахалинске несколько жилых домов оказались подтоплены после тайфуна

Обрушившийся на Сахалин тайфун привёл к подтоплению нескольких домов и оставил без света частный сектор в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

Мощный ливень обрушился на Южно-Сахалинск. Видео © t.me / Amur Mash

"На юг Сахалина обрушился новый тайфун. Самый сильный удар вновь пришёлся на Южно-Сахалинск. Профильными службами зафиксировано подтопление десяти жилых домов, без электроснабжения находится шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека", — сообщил губернатор.

По словам чиновника, из-за погодных условий были отменены занятия первой смены во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района. Сейчас специалисты экстренных служб прилагают все усилия для ликвидации последствий стихии. Людям, чьё жильё пострадало от тайфуна, будет оказана помощь региональных властей, заверил Лимаренко.

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Ранее Лайф писал о мощных ливнях, которые накрыли Приморье в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья. Пострадавшим от паводков пообещали предоставить новое жильё до конца года.

Обложка ©

t.me / Amur Mash

Оксана Попова
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