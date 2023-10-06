На Сахалин обрушился сильнейший тайфун
В Южно-Сахалинске несколько жилых домов оказались подтоплены после тайфуна
Обрушившийся на Сахалин тайфун привёл к подтоплению нескольких домов и оставил без света частный сектор в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко.
Мощный ливень обрушился на Южно-Сахалинск. Видео © t.me / Amur Mash
"На юг Сахалина обрушился новый тайфун. Самый сильный удар вновь пришёлся на Южно-Сахалинск. Профильными службами зафиксировано подтопление десяти жилых домов, без электроснабжения находится шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека", — сообщил губернатор.
По словам чиновника, из-за погодных условий были отменены занятия первой смены во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района. Сейчас специалисты экстренных служб прилагают все усилия для ликвидации последствий стихии. Людям, чьё жильё пострадало от тайфуна, будет оказана помощь региональных властей, заверил Лимаренко.
Ранее Лайф писал о мощных ливнях, которые накрыли Приморье в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья. Пострадавшим от паводков пообещали предоставить новое жильё до конца года.
t.me / Amur Mash