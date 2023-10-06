На Сахалин обрушился сильнейший тайфун

Обрушившийся на Сахалин тайфун привёл к подтоплению нескольких домов и оставил без света частный сектор в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

Мощный ливень обрушился на Южно-Сахалинск. Видео © t.me / Amur Mash

"На юг Сахалина обрушился новый тайфун. Самый сильный удар вновь пришёлся на Южно-Сахалинск. Профильными службами зафиксировано подтопление десяти жилых домов, без электроснабжения находится шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека", — сообщил губернатор.