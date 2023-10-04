В Петербурге закрыли дамбу из-за рисков подъёма уровня воды в устье Невы

В Санкт-Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений. Об этом сообщили в дирекции КЗС. Уточняется, что это сделали для предотвращения угрозы подъёма уровня воды в устье реки Невы. Затворы дамбы были закрыты в 11:30.

"Для предотвращения угрозы подъёма уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу задействован комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений", — сказано в сообщении.

В дирекции КЗС уточнили, что Невская губа изолирована от Финского залива, остановлено поступление нагонной воды к Санкт-Петербургу. По распоряжению капитана порта "Большой порт Санкт-Петербург" прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.