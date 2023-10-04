В Петербурге закрыли дамбу из-за рисков подъёма уровня воды в устье Невы
В Санкт-Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений. Об этом сообщили в дирекции КЗС. Уточняется, что это сделали для предотвращения угрозы подъёма уровня воды в устье реки Невы. Затворы дамбы были закрыты в 11:30.
"Для предотвращения угрозы подъёма уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу задействован комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений", — сказано в сообщении.
В дирекции КЗС уточнили, что Невская губа изолирована от Финского залива, остановлено поступление нагонной воды к Санкт-Петербургу. По распоряжению капитана порта "Большой порт Санкт-Петербург" прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
Ранее Лайф писал о том, что со стороны Северного моря на Санкт-Петербург надвигается шторм. В городе ожидаются ливни и порывы ветра до 30 метров в секунду, а температура воздуха не поднимется выше 16 градусов по Цельсию.
ТАСС / Антон Ваганов