Шторм, наводнение и снег: Жителей Петербурга предупредили о непогоде в течение недели

На Санкт-Петербург со стороны Северного моря надвигается шторм. Уже сегодня вечером в городе ожидаются ливни и порывы ветра до 30 метров в секунду, температура не поднимется выше 16 градусов по Цельсию, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

К Санкт-Петербургу приближается шторм. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Завтра, 4 октября, в Северной столице прогнозируется подъём воды, максимальный уровень может быть зафиксирован около 15:00. Начальник службы оперативного управления филиала водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Максим Пыхачев отметил, что началась подготовка к приёму стоков.

"При получении прогноза о выпадении более пяти миллиметров дождя за несколько часов выводятся дополнительные бригады с дополнительной техникой для предотвращения скопления воды на проезжих частях и территориях города", — добавил он.

А к пятнице, 6 октября, в Петербурге ожидается понижение температуры и, возможно, первый снег.