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2 октября, 09:47

Синоптик раскрыл, когда в столичном регионе может выпасть первый снег

Синоптик Ильин: На этой неделе в столичном регионе может выпасть первый снег

Уже на этой неделе в столичном регионе может выпасть первый снег. Об этом заявил синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин "Вечерней Москве". Эксперт пояснил, что до четверга термометры будут показывать москвичам 18–20 градусов тепла. Но во второй половине недели придёт холодный фронт.

"В пятницу и четверг — от 11 до 16 градусов. А в субботу очередная волна холодного воздуха войдёт в Московский регион, и существенно похолодает", — рассказал синоптик.

Специалист предупредил, что в субботу днём температура будет от четырёх до девяти градусов, а ночью температура будет варьироваться от ноля до пяти. Эксперт рассказал, что в области не исключены отрицательные температуры и в ночное время может выпасть снег.

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Ранее синоптики "Фобоса" предсказывали, что снег в Москве может пойти уже в первой декаде октября. По прогнозам метеорологов, второй осенний месяц не порадует стабильностью. Если в первой половине октября на столичных термометрах можно будет увидеть температуру около 19 градусов, то потом регион накроют заморозки.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Мышляева
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