Синоптик раскрыл, когда в столичном регионе может выпасть первый снег
Синоптик Ильин: На этой неделе в столичном регионе может выпасть первый снег
Уже на этой неделе в столичном регионе может выпасть первый снег. Об этом заявил синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин "Вечерней Москве". Эксперт пояснил, что до четверга термометры будут показывать москвичам 18–20 градусов тепла. Но во второй половине недели придёт холодный фронт.
"В пятницу и четверг — от 11 до 16 градусов. А в субботу очередная волна холодного воздуха войдёт в Московский регион, и существенно похолодает", — рассказал синоптик.
Специалист предупредил, что в субботу днём температура будет от четырёх до девяти градусов, а ночью температура будет варьироваться от ноля до пяти. Эксперт рассказал, что в области не исключены отрицательные температуры и в ночное время может выпасть снег.
Ранее синоптики "Фобоса" предсказывали, что снег в Москве может пойти уже в первой декаде октября. По прогнозам метеорологов, второй осенний месяц не порадует стабильностью. Если в первой половине октября на столичных термометрах можно будет увидеть температуру около 19 градусов, то потом регион накроют заморозки.
ТАСС / Сергей Савостьянов