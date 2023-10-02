Синоптик раскрыл, когда в столичном регионе может выпасть первый снег

Уже на этой неделе в столичном регионе может выпасть первый снег. Об этом заявил синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин "Вечерней Москве". Эксперт пояснил, что до четверга термометры будут показывать москвичам 18–20 градусов тепла. Но во второй половине недели придёт холодный фронт.

"В пятницу и четверг — от 11 до 16 градусов. А в субботу очередная волна холодного воздуха войдёт в Московский регион, и существенно похолодает", — рассказал синоптик.

Специалист предупредил, что в субботу днём температура будет от четырёх до девяти градусов, а ночью температура будет варьироваться от ноля до пяти. Эксперт рассказал, что в области не исключены отрицательные температуры и в ночное время может выпасть снег.