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1 октября, 11:21

Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

"Фобос": Снег в Москве может пойти уже в первой декаде октября

Первый снег может выпасть в Москве уже в начале октября. Об этом говорится на сайте проекта "Метеовести" центра погоды "Фобос".

По прогнозам метеорологов, второй осенний месяц в этом году особо не порадует москвичей стабильностью. Если в первой половине октября на столичных термометрах ещё можно будет увидеть значения около 19 градусов, то во второй столичный регион накроют первые заморозки.

"Осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, и уже в последние дни первой декады октября не исключён первый снег", — заявили синоптики.

Кстати, сентябрь в этом году порадовал москвичей теплом и обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству осадков. Согласно измерениям на станции ВДНХ, средняя температура воздуха в прошедшем месяце составила 15 градусов (на три деления выше нормы), в результате чего он стал самым тёплым в Москве в XXI и XX веках. В этот период было лишь четыре дня, когда температура опускалась ниже положенного. Почти 20 дней термометры показывали отметку выше 20 градусов, а самым тёплым стало 1 сентября, когда было зафиксировано около 27 градусов.

"В течение сентября в осадкомеры метеорологов попало всего 6,1 мм осадков, что делает этот месяц самым сухим за всю 141-летнюю историю наблюдений за погодой. Прежнее достижение составляло 7,9 мм и принадлежало 1882 году. Дожди в Москве отмечались лишь в течение шести дней, хотя по климату их должно быть 16", — добавили в "Фобосе".

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Ранее метеорологи сообщали, что метеорологическая зима в этом году наступит уже в ноябре. В Москву холода придут уже 10 ноября с переходом среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений. Причём погода в этот период будет неустойчивой и довольно капризной: морозные дни зимой будут сменяться оттепелью, а ледяные дожди заменят снегопады.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
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