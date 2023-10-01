Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Первый снег может выпасть в Москве уже в начале октября. Об этом говорится на сайте проекта "Метеовести" центра погоды "Фобос".

По прогнозам метеорологов, второй осенний месяц в этом году особо не порадует москвичей стабильностью. Если в первой половине октября на столичных термометрах ещё можно будет увидеть значения около 19 градусов, то во второй столичный регион накроют первые заморозки.

"Осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, и уже в последние дни первой декады октября не исключён первый снег", — заявили синоптики.

Кстати, сентябрь в этом году порадовал москвичей теплом и обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству осадков. Согласно измерениям на станции ВДНХ, средняя температура воздуха в прошедшем месяце составила 15 градусов (на три деления выше нормы), в результате чего он стал самым тёплым в Москве в XXI и XX веках. В этот период было лишь четыре дня, когда температура опускалась ниже положенного. Почти 20 дней термометры показывали отметку выше 20 градусов, а самым тёплым стало 1 сентября, когда было зафиксировано около 27 градусов.

"В течение сентября в осадкомеры метеорологов попало всего 6,1 мм осадков, что делает этот месяц самым сухим за всю 141-летнюю историю наблюдений за погодой. Прежнее достижение составляло 7,9 мм и принадлежало 1882 году. Дожди в Москве отмечались лишь в течение шести дней, хотя по климату их должно быть 16", — добавили в "Фобосе".