Москвичам пообещали возвращение бабьего лета, но много солнца ждать не стоит
Синоптик Шувалов: Второе бабье лето в Москве ожидается 10–11 октября
Синоптики обещают, что в выходные москвичей ждёт сильное похолодание и, возможно, снег. Но уже на следующей неделе погода порадует Москву теплом. О датах очередной волны бабьего лета телеканалу "360" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Нужно готовиться к резкому похолоданию в конце недели. Оно произойдёт в пятницу, придёт вместе с циклоном с северо-запада, принесёт, во-первых, дожди — от умеренных до сильных. Количество осадков местами по области может составить до четверти месячной нормы, то есть до 15–18 миллиметров осадков", — уточнил он.
До пятницы столбики термометров будут показывать около +15 градусов, а в среду, возможно, температура поднимется до +17 градусов. Однако эксперт предупредил, что выходные будут холодными.
По словам синоптика, бабье лето вернётся к москвичам 10–11 октября, после пика похолодания в выходные. Однако ясной погоды ожидать не стоит, будет дефицит солнечных дней, отметил специалист.
Согласно прогнозу синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина, уже на этой неделе в Московском регионе может выпасть первый снег. Он предупредил, что в ночь на воскресенье температура воздуха будет варьироваться от нуля до пяти.
ТАСС / Артём Геодакян