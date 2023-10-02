Метеоролог Вильфанд рассказал, когда в Москве включат отопление

В Москве столбик термометра опустится ниже среднестатистической нормы на два градуса с 7 октября. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд, отвечая на вопрос о начале отопительного сезона.

"С 7-го числа среднесуточная температура будет ниже восьми градусов в течение пяти дней как минимум. Отопительный период — это ситуация, когда среднесуточная температура составляет восемь градусов и ниже и период такой температуры длится пять дней", — объяснил он.

Пока ещё воздух продолжает прогреваться на три-четыре градуса выше нормы, но это ненадолго, отметил Вильфанд. По его словам, после того как начнётся похолодание, больницам, школам и садам могут дать тепло заранее, ориентируясь на прогнозы погоды.