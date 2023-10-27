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27 октября, 14:12
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В Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи у крематория

<p>В Петербурге трое рабочих погибли из-за рухнувшей стены траншеи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka/13908" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

В Петербурге трое рабочих погибли из-за рухнувшей стены траншеи. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи. Об этом сообщает "Mash на Мойке". Инцидент произошёл на Шафировском проспекте, 12, лит. Е. Уточняется, что это здание крематория.

Когда рабочие прокладывали траншею с помощью экскаватора, одна из стен упала. В результате мужчины оказались погребены под землёй. Известно, что одному погибшему было 43 года, другому — 53. Специалисты устанавливают личность третьего. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранители. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

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Ранее Лайф рассказывал, что в Южно-Сахалинске трое рабочих сорвались в шахту лифта с 17-го этажа. Инцидент произошёл на стройке на улице Украинской. По предварительной информации, мужчины работали без соблюдения техники безопасности.

Илья Суриков
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