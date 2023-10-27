В Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи у крематория

В Санкт-Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи. Об этом сообщает "Mash на Мойке". Инцидент произошёл на Шафировском проспекте, 12, лит. Е. Уточняется, что это здание крематория.

Когда рабочие прокладывали траншею с помощью экскаватора, одна из стен упала. В результате мужчины оказались погребены под землёй. Известно, что одному погибшему было 43 года, другому — 53. Специалисты устанавливают личность третьего. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранители. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".