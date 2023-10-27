В Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи у крематория
В Петербурге трое рабочих погибли из-за рухнувшей стены траншеи. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"
В Санкт-Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи. Об этом сообщает "Mash на Мойке". Инцидент произошёл на Шафировском проспекте, 12, лит. Е. Уточняется, что это здание крематория.
Когда рабочие прокладывали траншею с помощью экскаватора, одна из стен упала. В результате мужчины оказались погребены под землёй. Известно, что одному погибшему было 43 года, другому — 53. Специалисты устанавливают личность третьего. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранители. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
Ранее Лайф рассказывал, что в Южно-Сахалинске трое рабочих сорвались в шахту лифта с 17-го этажа. Инцидент произошёл на стройке на улице Украинской. По предварительной информации, мужчины работали без соблюдения техники безопасности.