В Южно-Сахалинске трое рабочих чудом выжили после падения с 17-го этажа

В Южно-Сахалинске трое рабочих сорвались в шахту лифта с 17-го этажа. Инцидент произошёл на стройке на улице Украинской. По предварительной информации, мужчины работали без соблюдения техники безопасности. Об этом пишет Amur Mash.

Рабочие упали в шахту лифта на стройке в Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / Amur Mash

Уточняется, что в результате случившегося все пострадавшие выжили. У каждого из них зафиксировано множество травм. Двое мужчин госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё один — в среднем. Вероятно, пострадавшим удалось выжить благодаря строительным лесам. Два человека пролетели до четвёртого этажа, один — до земли. Прокуратура начала выяснять обстоятельства инцидента на стройке.