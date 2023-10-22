Ребёнок получил тяжелейшие травмы, сорвавшись с эскалатора в ТЦ под Калугой, и попал в реанимацию

В городе Обнинске Калужской области шестилетний мальчик едва не погиб, упав с эскалатора на третьем этаже в торговом центре "Атлас". Как сообщает пресс-служба регионального СК России, ребёнка с многочисленными травмами доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Момент падения ребёнка с эскалатора попал на камеры. Видео © Telegram / Блогер Воронцов

Инцидент произошёл днём 22 октября. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что мальчик схватился за поручень эскалатора, который протащил его в щель между стеклянной перегородкой и подъёмным средством. В итоге ребёнок не удержался и упал с высоты третьего этажа. Сейчас малыш находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.