Тело женщины обнаружили под завалами пятиэтажки в Астрахани
SHOТ: Один человек погиб при обрушении жилой пятиэтажки в Астрахани
Часть жилого дома рухнула в Астрахани. Фото © телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
Один человек погиб при обрушении жилой пятиэтажки в Астрахани. Как пишет SHOТ, тело 84-летней женщины только что обнаружили под завалами. Предварительно, в момент происшествия она находилась в квартире на пятом этаже.
На месте обрушения дома в Астрахани объявлена минута тишины. Видео © Telegram / МЧС по Астраханской области
Тем временем, как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, на месте рухнувшего дома объявили минуту тишины — чтобы спасатели могли услышать, есть ли звуки под завалами.
Как ранее сообщал Лайф, обрушение пятиэтажки в Астрахани затронуло два подъезда. Одна из вероятных причин случившегося — подтопление. Местные жители же рассказывают, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. По данным МЧС, после сообщения о трещине на доме на улицу успели выйти 213 человек, из них 37 — дети.