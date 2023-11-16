Тело женщины обнаружили под завалами пятиэтажки в Астрахани

Один человек погиб при обрушении жилой пятиэтажки в Астрахани. Как пишет SHOТ , тело 84-летней женщины только что обнаружили под завалами. Предварительно, в момент происшествия она находилась в квартире на пятом этаже.

Как ранее сообщал Лайф, обрушение пятиэтажки в Астрахани затронуло два подъезда. Одна из вероятных причин случившегося — подтопление. Местные жители же рассказывают, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. По данным МЧС, после сообщения о трещине на доме на улицу успели выйти 213 человек, из них 37 — дети.