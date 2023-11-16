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16 ноября, 15:58

Тело женщины обнаружили под завалами пятиэтажки в Астрахани

SHOТ: Один человек погиб при обрушении жилой пятиэтажки в Астрахани

<p>Часть жилого дома рухнула в Астрахани. Фото © телеграм-канал губернатора Астраханской области <a href="https://t.me/babushkin30/4184" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игоря Бабушкина</a></p>

Часть жилого дома рухнула в Астрахани. Фото © телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Один человек погиб при обрушении жилой пятиэтажки в Астрахани. Как пишет SHOТ, тело 84-летней женщины только что обнаружили под завалами. Предварительно, в момент происшествия она находилась в квартире на пятом этаже.

На месте обрушения дома в Астрахани объявлена минута тишины. Видео © Telegram / МЧС по Астраханской области

Тем временем, как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, на месте рухнувшего дома объявили минуту тишины — чтобы спасатели могли услышать, есть ли звуки под завалами.

Как ранее сообщал Лайф, обрушение пятиэтажки в Астрахани затронуло два подъезда. Одна из вероятных причин случившегося — подтопление. Местные жители же рассказывают, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. По данным МЧС, после сообщения о трещине на доме на улицу успели выйти 213 человек, из них 37 — дети.

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Наталья Исакова
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