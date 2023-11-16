Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 15:46

Из разрушенной пятиэтажки в Астрахани успели эвакуировать 213 человек

SHOT: Пострадавших при обрушении пятиэтажки в Астрахани, предварительно, нет

<p>Кадр с места обрушения в жилом доме в Астрахани. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59421" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT </a></p>

Кадр с места обрушения в жилом доме в Астрахани. Обложка © Telegram / SHOT

По предварительным данным, пострадавших при обрушении жилой пятиэтажки в Астрахани нет. SHOT пишет, что после сообщения о трещине на доме все жители успели выйти на улицу.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, в общей сложности было эвакуировано 213 человек, из них 37 — дети. В городе развёрнуто три пункта временного размещения. По факту случившегося прокуратура начала проверку. На место происшествия уже выехал прокурор области Сергей Фрост.

Как ранее сообщал Лайф, обрушение пятиэтажки в Астрахани затронуло два подъезда. Одна из вероятных причин случившегося — подтопление. Местные жители же рассказывают, что сегодня в одной из квартир лопнула батарея. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался.

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Астраханская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров