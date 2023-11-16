Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения пятиэтажки в Астрахани

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И.Ш. незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с происшествием в Астрахани. Сегодня, в вечернее время, в городе Астрахани, на улице Вокзальной, произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов жилого пятиэтажного дома", — отметили в СК.

Как сообщал Лайф, при обрушении дома в Астрахани погиб один человек. По нашим данным, из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила в квартире на пятом этаже. Тем временем разбор завалов продолжается. Одна из вероятных причин случившегося — подтопление. Также есть информация, что до обрушения в фундаменте образовалась трещина. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в жилой пятиэтажке в Астрахани, которая частично обрушилась.