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16 ноября, 17:56

Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения пятиэтажки в Астрахани

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения пятиэтажки в Астрахани. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи работают на месте обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани. Видео © Telegram / Следком

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И.Ш. незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с происшествием в Астрахани. Сегодня, в вечернее время, в городе Астрахани, на улице Вокзальной, произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов жилого пятиэтажного дома", — отметили в СК.

Кроме того, по поручению Бастрыкина на место случившегося для установления всех обстоятельств ЧП выехали следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК РФ.

"Это что-то с чем-то": Очевидица сняла видео сразу после обрушения пятиэтажки в Астрахани

"Это что-то с чем-то": Очевидица сняла видео сразу после обрушения пятиэтажки в Астрахани

Как сообщал Лайф, при обрушении дома в Астрахани погиб один человек. По нашим данным, из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила в квартире на пятом этаже. Тем временем разбор завалов продолжается. Одна из вероятных причин случившегося — подтопление. Также есть информация, что до обрушения в фундаменте образовалась трещина. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в жилой пятиэтажке в Астрахани, которая частично обрушилась.

Обложка ©

Telegram / Следком

Никита Осипов
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