"Трещина по стене идёт": Названа возможная причина обрушения пятиэтажки в Астрахани

Жители частично рухнувшей пятиэтажки в Астрахани ещё задолго до трагедии регулярно жаловались властям на огромную трещину в их доме. Как рассказали SHOT местные, есть две версии произошедшего: либо канализационными водами подмыло фундамент здания, либо обрушение спровоцировал собственник квартиры на третьем этаже, который во время ремонта снёс несущую стену.

Жители обрушившейся пятиэтажки в Астрахани регулярно жаловались на трещину в доме. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, за 20 минут до трагедии в экстренные службы позвонил сосед погибшей пенсионерки. Антон Немошкалов заметил, что на стене в его квартире появилась трещина, которая мгновенно росла. Сначала люди сами выбегали из пятиэтажки в чём были, потом им помогали сотрудники МЧС. Всё это время был слышен громкий хруст по всему дому.