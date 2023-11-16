"Трещина по стене идёт": Названа возможная причина обрушения пятиэтажки в Астрахани
SHOT: Обрушение пятиэтажки могли спровоцировать подтопление или снос стен
Кадр с места обрушения в жилом доме в Астрахани. Обложка © VK / ЧП Астрахань
Жители частично рухнувшей пятиэтажки в Астрахани ещё задолго до трагедии регулярно жаловались властям на огромную трещину в их доме. Как рассказали SHOT местные, есть две версии произошедшего: либо канализационными водами подмыло фундамент здания, либо обрушение спровоцировал собственник квартиры на третьем этаже, который во время ремонта снёс несущую стену.
Жители обрушившейся пятиэтажки в Астрахани регулярно жаловались на трещину в доме. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, за 20 минут до трагедии в экстренные службы позвонил сосед погибшей пенсионерки. Антон Немошкалов заметил, что на стене в его квартире появилась трещина, которая мгновенно росла. Сначала люди сами выбегали из пятиэтажки в чём были, потом им помогали сотрудники МЧС. Всё это время был слышен громкий хруст по всему дому.
"Услышал сначала какой-то нехарактерный треск в квартире, не понял сначала. Потом заглядываю в комнату, а там идёт трещина по стене. <...> Я знал, что так должно было произойти", — поделился Антон.
Как сообщал Лайф, при обрушении дома в Астрахани погиб один человек. По нашим данным, из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила в квартире на пятом этаже. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Пропавшими без вести до сих пор числятся жители одной квартиры. На место ЧП направлены следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в пятиэтажке. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался.