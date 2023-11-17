МЧС: Людей под завалами рухнувшей пятиэтажки в Астрахани нет
Часть жилого дома рухнула в Астрахани. Фото © Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
Спасатели нашли всех жителей рухнувшей в Астрахани пятиэтажки, под завалами людей нет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Под завалами людей нет. Согласно списку учёта жильцов все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас спасатели разбирают завалы.
Напомним, два подъезда пятиэтажки рухнули вечером 16 ноября в доме постройки 1962 года в Астрахани. В результате погиб один человек: из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила на последнем этаже. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва. Известно, что дом давно не ремонтировался. Обрушение пятиэтажки могли спровоцировать подтопление или снос стен.