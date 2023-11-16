Момент начала обрушения пятиэтажки в Астрахани попал на видео
Момент начала обрушения пятиэтажного дома в Астрахани попал на камеры наблюдения. Видео публикует SHOT.
Момент обрушения пятиэтажки в Астрахани. Видео © Telegram / "PROАстрахань — необъективное СМИ"
На кадрах видно, что люди выбегают на улицу в сопровождении сотрудников МЧС, спасаясь от падающих обломков.
Напомним, при обрушении дома в Астрахани погиб один человек. Из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила в квартире на пятом этаже. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Пропавшими без вести до сих пор числятся жители одной квартиры. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в пятиэтажке. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. Обрушение пятиэтажки могли спровоцировать подтопление или снос стен.
ТАСС / Павел Симаков