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16 ноября, 20:37

Момент начала обрушения пятиэтажки в Астрахани попал на видео

Момент начала обрушения пятиэтажного дома в Астрахани попал на камеры наблюдения. Видео публикует SHOT.

Момент обрушения пятиэтажки в Астрахани. Видео © Telegram / "PROАстрахань — необъективное СМИ"

На кадрах видно, что люди выбегают на улицу в сопровождении сотрудников МЧС, спасаясь от падающих обломков.

"Это что-то с чем-то": Очевидица сняла видео сразу после обрушения пятиэтажки в Астрахани

"Это что-то с чем-то": Очевидица сняла видео сразу после обрушения пятиэтажки в Астрахани

Напомним, при обрушении дома в Астрахани погиб один человек. Из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила в квартире на пятом этаже. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Пропавшими без вести до сих пор числятся жители одной квартиры. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в пятиэтажке. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. Обрушение пятиэтажки могли спровоцировать подтопление или снос стен.

Обложка ©

ТАСС / Павел Симаков

Никита Никонов
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